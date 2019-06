La star sénégalaise, Sadio Mané se prépare à achever une grande saison avec Liverpool en finale de Ligue des champions face à Tottenham, ce samedi à 19H00 au stade Wanda Metropolitano de l’Atletico Madrid.

L’international sénégalais a connu une campagne sensationnelle, partageant au passage le Soulier d’Or de la Premier League avec 22 buts à son actif. L’attaquant sénégalais a su garder le cap quand ça n’allait pas bien avec Salah ou encore Firmino. Avec qui il forme d’ailleurs le trident offensif Reds. Mané a été fringant jusqu’à la dernière journée de championnat, où ils espéraient encore à un faux pas de City pour être sacrer champion d’Angleterre. Il avait réussi un doublé, les seuls buts du match face à Wolverhampton.

Mané a aussi été très en forme en Europe cette saison, étant présent lors des 12 matches disputés par Liverpool en C1. Son but le plus important de la campagne a été inscrit à Munich, lors d’un mémorable doublé produit contre le Bayern afin de permettre à Liverpool de progresser jusqu’en quarts de finale. L’ouverture du score du joueur de 27 ans est intervenue après la demie-heure de jeu après un long ballon signé Virgil van Dijk sur lequel il avait pu tromper Manuel Neuer. Un finish compliqué rendu facile par le talent de Mané, qui a fait preuve de précision face au gardien et trois défenseurs bavarois.

Un but et une offrande décisive à Porto ont permis à Liverpool de largement s’imposer 6-1 avant que Mané ne joue 180 minutes face au Barça pour un come-back incroyable et par ailleurs inédit dans l’histoire de la compétition. Totalisant réalisations en Ligue des Champions comme ses deux autres compères, Sadio Mané entrerait dans l’histoire avec seulement un but à l’Estadio Metropolitano à Madrid. Ce but ferait de l’international sénégalais le premier joueur des Reds à marquer dans deux finales consécutives de la compétition.

Mané est d’ailleurs l’un des quatre Africains à avoir marqué dans une finale de Coupe d’Europe / Ligue des Champions. Les autres sont Rabah Madjer (FC Porto – 1977), Samuel Eto’o (Barcelone – 2006 et 2009) et Didier Drogba (Chelsea – 2012).

Et encore comme si c’était écrit, si le n°10 de Jürgen Klopp arrivait à marquer ce soir à Madrid, il deviendrait le huitième joueur à marquer dans plus d’une finale de la Ligue des champions. Une soirée à écrire l’histoire pour l’enfant de Bambali.