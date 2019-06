Salif Diao, légende du football sénégalais, s’est prononcé sur la CAN 2019 que le Sénégal prépare. Il s’attend à une compétition réussie pour les coéquipiers de Sadio Mané.

« Ce sera une CAN très intéressante. On aura des lions qui ont été blessés les deux dernières CAN et qui auront hâtes de remettre les pendules à l’heure. Même si on a été favori lors de la dernière Can, on a eu des accidents en cours de route mais dans l’ensemble, on a pas encaissé beaucoup de buts. On a été présent. Je pense que l’équipe partira avec beaucoup plus d’expérience pour cette CAN. Il n’y pas de raisons pour que l’on ne fasse pas une très bonne CAN ». analyse l’ancien milieu de terrain sénégalais.

L’ancien coéquipier de Aliou Cissé ajoute que le sélectionneur saura faire le bon choix pour les joueurs qui vont porter le maillot de l’équipe nationale du Sénégal dans cette compétition continentale.

« Je n’aimerais pas être à sa place parce que le choix est là. On a beaucoup de bons joueurs. Le plus important est que c’est lui qui vit avec le groupe, c’est lui qui connait les joueurs. C’est à lui de choisir en âme et conscience en tenant compte de quelques facteurs que le supporter lamda ne prendra pas en compte. Il y’a plusieurs aspects à prendre en compte et je pense qu’il fera la meilleure sélection possible ».

Ancien sociétaire de Liverpool (2002-2007), il était dans le groupe lors du sacre des Reds en ligue des champions 2005, Salif Diao donne des conseils au jeune lion en lice demain, Sadio Mané.

« Je lui demande de continuer dans cette lancée où il est. Sadio Mané a été très présent et très positif. Il est devenu plus tueur devant le but. Ce n’est plus le Sadio Mane qu’on a connu les années passées. Il doit jouer son match sans se prendre la tête. il a les qualités pour » conclut il.

Salif Diao faisait partie des invités d’honneur du tirage au sort du tournoi UFOA qui aura lieu du 28 septembre au 13 octobre au stade Lat Dior de Thies.

wiwsport.com