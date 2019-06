L’Espérance de Tunis reçoit le Wydad Casablanca, ce vendredi 31 mai, en finale retour de la Ligue des Champions africaine.

Il va y avoir le feu au stade de Radès, ce soir à 21h, nous renseigne Cnews. Après un match aller bouillant (1-1) à Rabat, le retour de cette finale s’annonce électrique entre les deux meilleurs formations africaines de la saison.

Cette rencontre sera sous tension entre des Marocains, qui n’ont pas digéré l’arbitrage de l’Égyptien, Jihad Greicha, suspendu six mois après réclamation auprès de la CAF, et des Tunisiens qui critiquent la désignation des arbitres Bakary Gassama et Janny Sikazwe pour ce match retour.

Si l’Esperance de Tunis partira favorite, évoluant à domicile et ayant décroché un précieux match nul à l’aller, le Wydad Casablanca, entraîné par un Tunisien, Faouzi Benzarti, jouera crânement sa chance.

