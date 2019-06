Sadio Mané va disputer, ce samedi, sa deuxième finale de la ligue des champions. Souvent comparé à El Hadj Diouf pour ses performances et son statut de star de l’équipe nationale du Sénégal, l’ancien sociétaire de Liverpool souhaite à Mané de remporter la coupe aux grandes oreilles.

Liverpool doit remporter la finale de la ligue des champions, c’est la conviction de l’ancien attaquant des Reds. Il estime que perdre la finale serait un échec pour son ancien club.

« Je lui souhaite de gagner cette coupe. C’est u enfant de chez nous et c’est un jeune frère. Il y a d’autres africains qui sont là-bas comme Naby Keita qui est un frère aussi. J’espère qu’ils vont remporter la coupe cette fois ci. Ils ont des supporters extraordinaires. Vous allez voir qu’ils vont faire la différence avant le match. En plus des supporters, Liverpool a des joueurs au top de leur forme et un entraîneur formidable. Je leur souhaite la coupe. »

Liverpool fera face à Tottenham ce samedi 19h au Wanda Metropolitano ( Madrid). Les Reds avaient perdu l’année dernière leur finale face au Real Madrid ( 1-3).

