En conférence de presse après le match nul contre la Pologne (0-0), le coach Youssouph Dabo a exprimé sa satisfaction sur le résultat et le jeu malgré des améliorations à apporter.

« Globalement on a fait le match qu’il fallait. Le plus important était de ne pas perdre. Il y a eu des déchets de notre part et des approximations tant sur le plan défensif que offensif, mais on est satisfait du résultat », a déclaré coach Dabo.

« Jouer contre un meilleur 3e ne veut rien dire car on va sur des matchs à élimination directe, donc il faudra rester concentré. L’avantage de notre première place est qu’on ne va pas se déplacer, ce qui va permettre de se préparer sereinement. »

wiwsport.com