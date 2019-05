La rumeur Real Madrid est parvenue aux oreilles de Sadio Mané, qui s’est dit flatté de l’intérêt d’un tel club, mais heureux à Liverpool, annonce onze mondial.

Avec 26 buts en 49 matchs, Sadio Mané est définitivement entré dans une nouvelle dimension cette saison, celle des grands joueurs.

Homme fort de Liverpool, il a largement contribué à l’excellente saison des Reds, et s’apprête à disputer sa deuxième finale de Ligue des Champions consécutive. Aussi, il n’est pas surprenant de le voir accosté au Real Madrid dans la presse. La rumeur est parvenue à ses oreilles, et il y’a répondu.

« Cela a toujours fait partie du football, nous devons faire avec, mais pour moi la chose la plus importante, c’est Liverpool, et je suis heureux ici. C’est toujours un plaisir de voir ce genre d’équipe s’intéresser à vous, mais n’oubliez pas Liverpool. Nous battons les grosses équipes. Je me prépare pour l’un des plus grands matchs pour le club, les fans et les joueurs, alors concentrons-nous d’abord là-dessus et allons cherche le trophée. », affirme le joueur de Liverpool au micro de onze mondial.

wiwsport.com