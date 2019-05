Dans l’air depuis des semaines, Rennes a levé l’option de Mbaye Niang prêté jusque là par le Torino pour 15 millions d’euros.

L’international sénégalais est maintenant lié au club jusqu’en 2023 et a montré toute sa satisfaction sur le site officiel du club visité par wiwsport.com.

« J’avais fait part de mon envie de rester depuis plusieurs semaines et je savais cette envie réciproque. Je me sens bien ici, la saison a été exceptionnelle. J’ai envie de continuer et de rendre la confiance que le Président m’a accordé lors de mon prêt et continue de m’accorder aujourd’hui avec cette levée d’option. »

« Le Stade Rennais F.C. est un club ambitieux et je suis très heureux de faire partie de ce projet. Je suis très fier de porter les couleurs rouge et noir la saison prochaine, une belle saison nous attend. »

