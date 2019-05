Après la première édition au Ghana, le Sénégal va organiser le prochain rendez vous continental de football connu sous le nom de tournoi UFOA.

Seize nations y compris le Sénégal, membres de l’UFOA (Union des Fédérations Ouest-Africaines) vont se donner rendez vous dans le royaume des lions pour disputer le tournoi. La compétition qui regroupe la zone A et B, aura lieu du 28 septembre au 13 octobre au stade Lat Dior de Thies. Le tournoi Ufoa est l’un des plus grands événements après la CAN.

La cérémonie de tirage au sort s’est déroulée aujourd’hui avec la présence de légendes du football comme Roger Mendy, El Hadj Diouf, Salif Diao. En compagnie de Mbaye Diagne, ils ont procédé au tirage au sort des 16 équipes qui vont jouer la phase à élimination directe. A la suite de ces éliminations, un autre tirage sera organisé pour repartir les équipes vainqueurs en en poules. Ils disputeront un championnat afin de pouvoir jouer les phases finales.

Voici les affiches:

