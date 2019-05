Sorti premier du groupe A, ce soir à l’issue de son match face à la Pologne où il a concédé le nul vierge, le Sénégal attend désormais ses potentiels adversaires en huitièmes de finale.

Le Sénégal jouait ce mercredi soir son troisième match de poule de la Coupe du monde des moins de 20 ans, face au pays organisateur, la Pologne. Ayant déjà acquis sa qualification pour les 1/8 de finale au terme de sa deuxième sortie face à la Colombie où il a gagné sur le score de deux buts à zéro, le vice-champion d’Afrique devait assurer sa première place du groupe A aujourd’hui, en obtenant un résultat positif face à la Pologne.

Avec sept points obtenus au bout des trois matchs de poule, les Lionceaux terminent leaders de leur groupe et attendent désormais leur potentiel adversaire pour le tour suivant. Logeant dans le groupe A, le Sénégal avec son statut de leader de poule, affrontera la meilleure troisième d’un autre groupe. Et à cette heure, les Lionceaux ont la possibilité de retrouver leurs récents adversaires en match de préparation, le Panama qui affrontera l’Arabie Saoudite pour son troisième match, actuel meilleur troisième du groupe E. Mais aussi, dans ce même groupe E, le Mali pourrait être le futur adversaire du Sénégal. En effet, les Aiglons du Mali feront face à la France et s’ils obtiennent un résultat négatif sur ce match et que le Panama prend le dessus sur l’Arabie Saoudite, ils seront relégués à la troisième place du groupe et pourraient alors affronter le Sénégal en huitièmes de finale.

D’autres adversaires potentiels du Sénégal logent dans la poule D. Il s’agit des Etats-Unis, actuel 3e du groupe et du Nigeria (2e) mais qui pourrait finir troisième si les Américains gagnent devant le Qatar et que les Super Eagles perdent face à l’Ukraine, seul leader du groupe D avec 6 points.

Le dernier groupe qui pourrait concerner les Lionceaux, c’est le groupe C. Dans cette poule, le Norvège devancé par la Nouvelle-Zélande et l’Uruguay, est à la troisième position et pourrait être le futur adversaire du Sénégal pour les huitièmes de finale. Mais ce scénario ne sera possible que si les Norvégiens arrivaient à prendre le dessus sur le Honduras. Au cas échéant, les Lionceaux pourraient affronter les sud-américains,avec qui ils pourraient rivaliser sur l’aspect physique, un des points forts du Sénégal.

Ce sont les potentiels futurs adversaires du Sénégal pour les huitièmes de finale de cette Coupe du monde des moins de 20 ans. Mais au vu de la configuration des différentes poules, on considérerait que le Norvège soit jusque là, la meilleure pioche pour les Lionceaux de Youssouph Dabo.

Le Sénégal jouera son match de 1/8 de finale, le lundi 03 juin 2019, à Lodz à 20h30. L’équipe nationale junior devrait d’ici là, se préparer et peaufiner une autre stratégie gagnante. En tout cas, c’est qu’est en train de réussir le coach Youssouph Dabo depuis le début de la compétition.

