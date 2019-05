Reversés dans le groupe C avec le Kenya la Tanzanie et l’Algérie les lions du Sénégal sont cités parmi les potentiels futurs vainqueurs de la joute continentale.

Cependant, avant de briller sur le Pays de Mouhamed Salah, le sélectionneur de l’équipe nationale du Sénégal va devoir cocher sur un papier les 23 joueurs qui devront prendre part à la 32e édition de la Coupe d’Afrique des Nations prévue du 21 juin au 19 juillet 2019 en Egypte. En effet, à quelques heures de la publication de la liste, l’ancien attaquant de l’équipe du Sénégal, Louis Babacar Camara, au micro de wiwsport.com, donne quelques conseils au technicien national, Aliou Cissé.

Il a fait les beaux jours de l’équipe nationale du sénégal ! Louis Babacar Camara, auteur d’un doublé lors de la première participation du sénégal à la Coupe d’Afrique des Nations (Tunisie 1965) a inscrit son nom dans les annales du football. Interrogé sur la prochaine liste d’Aliou Cissé, l’ancien joueur de Jaraaf, demande au sélectionneur de ne doit en aucun cas emmener des joueurs qui ne jouent pas régulièrement dans leurs clubs. « Nous devons aller à la Can pour remporter le trophée. Deuxièmement, on doit avoir un mental fort et assumer notre statut de favori. Aliou Cissé doit éviter d’aller en Egypte avec les joueurs pas performants en club », précise Camara.

Louis Camara est également revenu sur le flanc gauche, qu’il juge être « notre problème majeur » « Nous avons depuis très longtemps un problème dans ce secteur. Sabaly n’est pas un gaucher, encore une fois. Aliou Cissé doit convoque un gaucher de métier » demande le premier buteur sénégalais de l’histoire de la Can.

