Les deux adversaires ne mâchent pas les mots lorsqu’ils se défient. Pour faire la promotion de leur combat, chaque adversaire tance son prochain tout en lui promettant une défaite.

Ce sont deux jeunes lutteurs qui n’ont jamais connu de revers jusque là. Et chacun veut prouver à son adversaire qu’il est le meilleur avant la date. Gris 2 de l’écurie Fass et Reug Reug de Thiaroye ont enclenché la bataille verbale, et chacun y va de son aise.

Pour les 20 ans du promoteur Mbourois, Luc Nicolaï, les deux jeunes espoirs donnent un avant goût alléchant de leur face-à-face du 15 juin prochain. Qui de Gris 2 ou de Reug Reug mordra la poussière pour la première fois ?

Lutte TV