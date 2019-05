L’autre combat de Luc Nicolai apart Gris 2/Reug-Reug, qui est sur toutes les lèvres, est celui devant opposer Quench à Diène Kairé. En attendant le 15 juin prochain, les adversaires se lancent des hostilités. Ainsi, trouvés en pleine séance d’entrainement, les deux lutteurs se sont âprement défiés.

Le promoteur Luc Nicolaï a décroché le choc de rêve, à savoir le duel des espoirs devant opposer Diène Kairé de Soumbédioune à Quench de Lansar. « Le combat contre Quench ne sera pas facile, le bagarre sera au rendez-vous », avertit Diène Kaïré. « Il y aura tout ce que vous voulez », a souligné le fils de Boy Kaïré, s’adressant à nos confrères de Luttetv…

Le lutteur de Lansar lui, se dit très confiant contre Diène Kaïré et lui rappelle une chute spectaculaire pour se forger beaucoup plus de respect et de considération de la part de son adversaire.

wiwsport.com