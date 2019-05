L’équipe nationale du Sénégal U20 a réalisé une belle performance en Pologne après ses deux succès contre Tahiti (3-0) et la Colombie (2-0). Deux matches, deux victoires, cinq buts marqués, et aucun encaissé. Le Sénégal n’aurait pas pu mieux débuter sa Coupe du Monde U-20. Les poulains de Youssouph Dabo totalisent ainsi six points et ont déjà validé leur ticket pour les huitièmes de finale, ce 26 mai.

Certains médias avancent que le Sénégal n’est pas encore qualifié, ici, nous vous expliquons pourquoi l’équipe nationale du Sénégal des moins de 20ans a déjà les deux pieds en huitième.

Après leur victoire devant la Colombie (2-0), les Lionceaux comptent six points au compteur et sont assurés de finir premiers ou deuxièmes de la poule A, voire les meilleurs troisièmes parmi les quatre qui joueront le tour suivant puisque dans les groupes E et B, les équipes en troisième position sont dans l’incapacité de totaliser six points.

Deux victoires ont donc suffi aux coéquipiers de Dion Lopy pour décrocher leur billet avant leur dernière rencontre de poule face au pays hôte, la Pologne, le 29 à Lodz. Comme nous l’avons souligné, le Sénégal réalise jusque-là un parcours sans faute avec cinq buts marqués et zéro encaissé.

Wiwsport.com