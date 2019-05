Titulaire ce mardi avec Rapid Vienne, Aliou Badji a pleinement participé à la victoire de son équipe face à Mattersburg. Le sénégalais a trouvé le chemin des filets, dans le premier quart d’heure (13′).

Ce mardi, en Autriche, le Rapid Vienne d’Aliou Badji s’est imposé (2-0) devant le Mattersburg dans le cadre d’une demi-finale pour les barrages de l’Europa League. Le sénégalais a ouvert son compteur dans cette rencontre à la treizième minute de jeu.

Aliou Badji, arrivé cet hiver en provenance de Djurgarden, totalise six but en 14 matchs sous les couleurs de Vienne et en plus de deux passes décisives.

L’attaquant sénégalais n’a pas connu des débuts de rêves en Autriche. Mais depuis quelques semaines, la mayonnaise semble prendre. Pour rappel, l’ancien de Casa, âgé de 21 ans s’ést engagé avec SK Rapid Wienne jusqu’en 2022 pour environ 1,9 million d’euros en provenance du club suédois Djurgarden.

wiwsport.com