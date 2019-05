Le sélectionneur du Sénégal Aliou Cissé publie ce vendredi 31 mai sa liste des joueurs pour la Coupe d’Afrique des Nations qui se jouera en Egypte du 21 juin au 19 juillet.

Aliou Cissé fera face à la presse ce vendredi dans un hôtel de la place. Sélectionneur du Sénégal depuis mars 2015, il va vers sa deuxième CAN en tant qu’entraîneur des Lions de la Téranga. Lors de l’édition 2017, le Sénégal était éliminé en quart de finale par le Cameroun. Une déception pour les joueurs mais aussi pour le peuple sénégalais malgré le gros potentiel du groupe.

En 2018, Aliou Cissé a presque reconduit le même groupe à la Coupe du Monde qui s’est jouée en Russie. Les Lions n’ont pas franchi les 8es de finale comme l’avaient fait leurs prédécesseurs, la génération 2002, d’El Hadj Diouf, Fadiga, Henri Camara, etc.

Pour la prochaine CAN qui se jouera en Egypte dans quelques semaines, l’ancien international sénégalais Cheikh Sidy Ba confie à wiwsport.com qu’il ne s’attend pas à une grande surprise sur la liste de Cissé.

Il estime aussi que la convocation de Kara Mbodj qui crée actuellement beaucoup de polémiques, serait une surprise. Il faut rappeler que le défenseur sénégalais est absent de la sélection depuis la coupe du monde 2018 qui s’est jouée en Russie.

« La convocation de Kara Mbodj serait une surprise »

« Personnellement je ne m’attends pas à une grande surprise par rapport à cette liste. Aliou a déjà son groupe en place. Il l’avait confirmé lors des deux derniers matches du Sénégal qui se sont joués ici. Il avait affirmé que 80% du groupe ira à la CAN. Certainement il y aura une ou deux nouveautés surtout sur le côté gauche où on a des problèmes. Arial Mendy est pressenti pour combler ce poste. Il a fait une bonne saison avec Lens.

Mais je ne pense pas que Kara Mbodj reviendra pour cette CAN. Aliou a déjà le paire Koulibaly-Sané en défense qui font de bonnes choses. Ensuite il y a Pape Abou Cissé qui était appelé et Kara n’était pas convoqué par le sélectionneur durant les éliminatoires. S’il est appelé pour cette compétition, cela sera une surprise », affirme Cheikh Sidy Ba.

Le sélectionneur des Lions Aliou Cissé a cheminé depuis 2015 avec la plupart de ces joueurs de l’équipe nationale du Sénégal. C’est une génération avec qui il a participé aux Jeux Olympiques de Londres 2012 avant d’être plébiscité comme sélectionneur national.

Par ailleurs, l’ancien joueur de l’équipe nationale du Sénégal de la génération 2002, Amdy Moutapha Faye a donné son avis au micro de wiwsport.com sur cette liste des joueurs qui doivent représenter le Sénégal à la CAN. Selon l’ancien milieu de terrain sénégalais, le sélectionneur a eu assez de temps pour former son groupe et il ne s’attend pas à une grande surprise sur cette liste.

« Je ne m’attends pas à une grande surprise sur cette liste »

« Il ne doit pas avoir de surprise sur les 23 joueurs qui doivent représenter le Sénégal à la prochaine coupe d’Afrique. Je pense que les deux derniers matches du Sénégal ont défini le groupe qui doit aller à la CAN. C’est contre le Madagascar et le Mali. Le sélectionneur a eu assez de temps pour connaitre son groupe avec qui il doit travailler. Et je pense qu’il ne peut pas avoir une grande surprise sur cette liste.

Arial Mendy pressenti à gauche: « Sur le côté gauche, c’est vrai Arial Mendy est pressenti à ce poste. Mais pour dire vrai, le sélectionneur avait une année pour recruter un arrière gauche. Regardez ce jeune Lassana Faye, qui voulait jouer pour le Sénégal et qui évolue en Hollande, il a refusé la sélection hollandaise pour le Sénégal. Actuellement Sabaly n’est pas un gaucher de métier, donc le sélectionneur devait anticiper et chercher un gaucher de métier. Il ne manque pas au Sénégal, si on cherche au niveau de la petite catégorie, il y a de bons joueurs capable de faire de bonnes choses en équipe A.

Habib Diallo dans la liste des 23 ? « C’est vrai que c’est le deuxième meilleur buteur de la Ligue 2 mais tu ne peux pas prendre le risque de l’amener à la CAN. Le sélectionneur a déjà son groupe avec des attaquants qui ont joué les éliminatoires ; Donc je n’ai rien contre Habib, c’est un bon joueur mais je pense que le sélectionneur ne devrait pas prendre le risque de l’amener à la CAN.

Le cas Kara Mbodj: C’est mon jeune frère, durant la coupe du monde Aliou l’avait appelé dans son groupe malgré sa blessure et je trouve cela normal vu son parcours et ce qu’il a fait pour l’équipe nationale du Sénégal. Mais par contre, depuis un certains temps, Kara avait des problèmes en club, après l’opération il était parti à Nantes, il n’a pas trop joué, il a eu des problèmes avec le coach. Ensuite il est retourné en Belgique. Entre temps, les jeunes défenseurs qui sont appelés étaient en train de faire de bonnes choses. Il y’a donc la concurrence avec Pape Abou Cissé et Salif Sané. Le jeune Pape Abou il est performant, hargneux, mais aussi il est en train de faire ses preuves dans cette sélection tout comme Salif Sané.

Le sélectionneur des Lions Aliou Cissé va publier sa liste vendredi prochain. Le Sénégal va vers une compétition à 24 équipes, le grand changement de la Coupe d’Afrique cette année. Ce qui voudrait dire que ce tournoi sera encore plus difficile. Le Sénégal fait partie des favoris et les poulains d’Aliou Cissé seront très attendus, notamment le leader de son groupe qui est Sadio Mané.

wiwsport.com

(Propos recueillis par Mohamed El Amine Diop)