UNICS et Maurice Ndour n’ont plus l’avantage, en demi-finale des playoffs de VTB United League (Russie). La formation de Kazan a en effet perdu le Game 3 hier face à Khimki (91-64).

L’intérieur Sénégalais était sur le parquet, et s’est montré plutôt discret (7 points, 8 rebonds, 3 passes décisives en 25 minutes), nous apprend Basketsénégal. Dos au mur, UNICS Kazan n’a plus droit à l’erreur et devra absolument remporter le prochain duel pour espérer un Game 5 décisif.

Pour rappel, Maurice Ndour a récemment remporté le titre de joueur défensif de l’année pour la saison de la Ligue VTB 2018-2019. Et l’ancien sociétaire des Knicks a signé dans le club russe en fin 2017. Il a prolongé son contrat en aout 2018 pour un an.

