Les actions sociales de Sadio Mane ne sont passés inaperçues devant le ministère des sports Matar Ba qui loue l’esprit de solidarité de l’attaquant sénégalais.

« Sadio est entrain d’impulser une chose extrêmement importante pour le sport sénégalais. Parce que c’est un international qui montre sa solidarité, il est entrain d’accompagner son peuple et son village en investissant dans des domaines prioritaires. Et cela est un bel exemple que tous les sportifs doivent suivre. Ne serait ce que pour cela, il mérite le respect de l’ensemble des sénégalais » a déclaré Matar Ba au site le Journal de Dakar rapporté par wiwsport.com

Il ajoute : « Il pouvait garder son argent et faire ce qu’il vaut mais tout le monde sait que Sadio c’est quelqu’un de très humble qui ne s’est parti de ses vertus et de la tradition. »

Selon le ministres des sports, le lion de la tèranga mérite d’être respecté et encouragé. « Sadio Mane est un patrimoine qu’il faudra préserver. On ne peut pas parler de lui sans passer par le Sénégal. Il nous fait la bonne diplomatie, c’est quelqu’un qui a besoin d’encouragements et de solidarité de son peuple. C’est pourquoi j’avais envoyé une note pour le féliciter. Et je prie qu’il remporte ce trophée et s’il s’agit de prières je sais qu’il va le gagner parce qu’il le mérite. »

Pour rappel, Sadio Mané va disputer la finale de la ligue des champions le 1er juin qui opposera son club Liverpool à Tottenham.

wiwsport.com