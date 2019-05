« Tant Liverpool que Tottenham sont arrivés ici après avoir traversé des montagnes russes. L’équipe de Klopp est revenu au score d’une façon historique contre le Barça. Mais les hommes de Pochettino n’ont pas toujours vécu des scénarios faciles non plus. Lors des phases de groupe, face à City et ensuite face à L’Ajax lors des demi-finales » a affirmé l’uruguayen.

Poyet est revenu sur ce qu’il s’était passé à Amsterdam : « La chance été du côté de Tottenham, l’Ajax aurait pû être plus menaçant mais ne l’ont pas fait et ils en ont payé les conséquences ».

« De mon côté, je pensais voir le Barça et la Juventus en finale, ou le PSG. » a-t-il répondu lorsqu’on lui a demandé qui il voyait en finale de la ‘coupe aux grandes oreilles’.

L’entraineur en a également profité pour confié quelques mots sur son homologue, Mauricio Pochettino : « Il a réalisé un très bon travail àSouthampton et réussi à convaincre certains joueurs de rester à Tottenham. Il a aussi lancé des jeunes joueurs tout en apportant des résultats ».

Poyet a ensuite analysé Liverpool, en mettant l’accent sur Sadio Mané : J’ai beaucoup de respect pour les deux. Mais je pense qu’il faut plus craindre Mané que Klopp. Les joueurs vont décider qui gagnera la Ligue des Champions et les entraineurs les aideront ». « Si on m’avait demandé en début de saison j’aurai dis Salah, mais aujourd’hui je dis Mané. Il a atteint un niveau exceptionnel ».

Le technicien uruguayen, a ensuite analysé les options des ‘spur’ de soulever la Coupe : « C’était imprévisible, mais je préfère dire que ce serait un miracle ».