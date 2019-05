C’est officiel, la Confédération Africaine de Football a suspendu M. Gehad Grisha, l’arbitre de la finale aller de Ligue des Champions opposant Wydad Casablanca à l’Esperance de Tunis, suite à une protestation de la Fédération Royale Marocaine de Football dénonçant scandaleux l’arbitrage de l’égyptien.

Deux jours après avoir émis des réserves sur l’impartialité de l’arbitre égyptien lors de la finale aller de la Ligue des Champions avec une lettre énumérant plusieurs fautes d’arbitrage, dont un but non comptabilisé, un penalty non sifflé et un carton jaune non accordé au capitaine de l’EST Khalil Chemmam, suite à un tacle sur Walid El Karti, la FRMF vient d’avoir gain de cause selon huffpostmaghreb. Le comité des arbitres de la Confédération Africaine de Football a enfin répondu et a décidé de suspendre M. Gehad Grisha pour une période de six (06) mois en raison de mauvaises performances”, indique le communiqué repris par wiwsport.com.

Coupable de fautes graves lors de cette première manche, l’égyptien s’est vu infligé une sanction hors norme « Suite à la première étape de la finale du Total Champions League disputée le 24 mai 2019 entre le Wydad Athletic Club (Maroc) et l’Espérance de Tunis, le comité des arbitres de la Confédération Africaine de Football a décidé de suspendre M. Gehad Grisha pour une période de six (06) mois en raison de mauvaises performances » a laissé entendre la CAF.

Une décision qui prive le sifflet égyptien de la CAN 2019 chez lui du 21 juin au 19 juillet 2019.

