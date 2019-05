A moins d’un mois du début de la Coupe d’Afrique des Nations, le Maroc a rendu public ce lundi, sa liste de 27 joueurs présélectionnés pour la compétition, avec bien sûr la présence de tous les cadres d’Hervé Renard.

A l’instar de tous les autres pays qualifiés pour la grande fête du football africain, le Maroc vient de publier sa liste des 27 joueurs présélectionnés pour la compétition. A moins d’un mois de l’entame de la Coupe d’Afrique des Nations, le coach marocain, Hervé Renard a étoffé une liste que composent tous ses cadres.

Logé dans le même groupe que la Namibie, la Côte d’Ivoire et l’Afrique du Sud, les Lions de l’Atlas devront composer avec leurs meilleures armes pour défendre leurs statuts de derniers mondialistes. Avec des jeunes, comme Hakim Ziyech, Mazraoui et Belhanda, le Maroc est plus qu’un favori pour cette Can 2019, prévue en Egypte.

