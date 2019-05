Après son succès aux tirs au but face au Paris FC, le RC Lens est sorti vainqueur en prolongation sur la pelouse de Troyes (1-2). Les coéquipiers de Yannick Gomis se qualifient pour les barrages face au 18ème de Ligue 1, le Gazelec.

C’est après trois minutes de jeu que Yannick Gomis, de la tête, a ouvert le score pour Lens ! Sur le deuxième but Lensois, l’autre sénégalais, Arial Mendy, effectue un centre parfait pour Banza qui reprend de la tête. C’est ce but qui va permettre au Racing d’aller chercher le barrage contre le 18e de Ligue 1.

Le rêve de l’élite est plus que jamais permis pour le RC Lens. Mais faudra s’imposer, la semaine prochaine, face au 18e de Ligue 1 en match aller et retour. Le match aller se déroulera le 30 mai à Bollaert et le retour le 2 juin prochain.

Wiwsport.com