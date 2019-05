Comme avant chaque début de saison, les clubs européens se livrent à une série de matchs amicaux pour préparer la nouvelle campagne. Pour cet été, le Président de Naples, De Laurentiis a affirmé que son club jouera deux matchs contre Liverpool et Marseille.

Ce pourrait être une troisième confrontation en moins d’un an entre les deux plus grandes vedettes de l’équipe nationale du Sénégal. Kalidou Koulibaly et Sadio Mané pourraient se retrouvaient cet été pour une rencontre amicale de préparation de la saison 2019-2020. C’est en tout cas ce qu’a confirmé le président napolitain, Aurelio De Laurentiis.

Toutefois, les deux Lions pourraient manquer ce rendez-vous, en raison de la Coupe d’Afrique des Nations qui se tiendra du 21 juin au 19 juillet, en Egypte. Cela dépendra tout de même de la date du match, même si un petit congé d’après-CAN est à envisager pour les deux stars sénégalaises.

Pour rappel, les deux s’étaient livrées au même exercice l’année dernière avant l’entame de la défunte saison, et les Reds avaient sévèrement corrigé Kalidou Koulibaly et ses coéquipiers (5-0), mais sans un but de Sadio Mané.

De Laurentiis a confirmé qu'il y aura bien deux matchs amicaux cet été face à Liverpool et Marseille. Possible autre match à New-York, si le déplacement n'affecte pas trop mes joueurs physiquement (jet lag). — SSC Napoli France (@NapoliCFrance) May 24, 2019

