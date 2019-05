Actuellement à Marbella depuis près d’une semaine pour préparer la finale de la Ligue des Champions 2019 contre Tottenham Hotspurs, Liverpool sera le matin de la finale dans les installations du Real Madrid (terrains d’entraînement et vestiaires).

Le Real Madrid a informé ce vendredi via un communiqué que les deux finalistes, Tottenham et Liverpool auront bien accès aux installations du club de la capitale (terrains d’entraînement et vestiaires), les 30 et 31 mai pour les Spurs, le matin du 1er juin pour les Reds.

Sadio Mané et son équipe devraient quitter leur centre de regroupement actuel, situé à Marbella (Sud de l’Espagne) le jour-j pour rejoindre Madrid le matin. Un premier contact avec les locaux du Real alors pour l’international sénégalais, dont le nom circule avec insistance ces derniers temps du côté du vestiaire madrilène.

La finale de la Ligue des Champions de cette année se jouera dans l’antre de l’Atletico Madrid, le Wanda Metropolitano, à quelques kilomètres du centre d’entraînement du Real Madrid.

wiwsport.com