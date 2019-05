Le gardien des lions est revenu dans un entretien avec L’Equipe parcouru par wiwsport.com sur son choix de jouer pour l’équipe nationale du Sénégal. Edouard Mendy, 27 ans, natif de Montiviliers s’est aussi prononcé sur son avenir avec Reims.

Pourquoi avoir choisi de jouer en faveur du Sénégal?

« C’est le choix du coeur, de la famille. Je ne me voyais pas avec un maillot d’une autre équipe nationale. Ils ont commence à me faire rêver en 2002. C’est le pays où mes parents habitent. Où mon frère ainé est né. Il ne faut pas choisir. Je suis aussi français que sénégalais. La mixité est une richesse. La culture des deux fait ce que je suis. C’était un choix naturel. Lors du dernier rassemblement, pour ma première sélection en qualité de titulaire, c’était un moment fort. »

Jouerez-vous à Reims en 2019-2020?

« Les dirigeants ont été clairs avec moi dés le début. On devait voir comment sa se passe les 6 premiers mois. J’ai accepté une prolongation (jusqu’en 2022). Refaire un an à Reims ne me dérange pas. Bien au contraire. Main on ne peut pas savoir ce qui va se passer dans le foot. J’aspire à voir plus haut. On discutera (pour être fixé avant le 4 juin et le rassemblement des lions à Dakar. Ici, les personnes sont intelligentes, elles veulent faire progresser les joueurs. »

wiwsport.com (L’Equipe)