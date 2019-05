On parle beaucoup de l’Australie en prévision de la Coupe du Monde 2019 en Chine. Quatrièmes aux Jeux olympiques de Rio en 2016, les Boomers s’étaient déjà montrés très séduisants, avec une large victoire contre l’équipe de France masculine en ouverture de la compétition notamment.

Depuis, ils ont encore renforcé leur potentiel avec Ben Simmons notamment. Le meneur des Sixers de Philadelphie fait partie de la présélection de 17 joueurs annoncée au même titre que les autres joueurs NBA que sont Matthew Dellavedova, Patty Mills, Andrew Bogut, Aron Baynes, Joe Ingles et Jonah Bolden. Dans le groupe, on trouve également des joueurs installés en EuroLeague comme Brock Motum (finaliste avec l’Anadolu Efes) ou en devenir comme Jock Landale qui a signé au Zalgiris Kaunas après une belle saison au Partizan Belgrade.

Le reste de la sélection est composé de joueurs évoluant en G-League (Mitch Creek) et en NBL (Cameron Gliddon, Todd Blanchfield, Chris Goulding, Nick Kay, Mitch McCarron), le championnat d’Océanie. Parmi eux, le meneur/arrière Nathan Sobey, qui connaît actuellement une parenthèse française du côté de la SIG Strasbourg. En revanche pas de Josh Green (prospect de très haut-vol né en 2000) ni de Thon Maker (Détroit, NBA) et Ryan Broekhoff (Dallas, NBA, dans le meilleur cinq de l’EuroCup en 2017/18).

L’Australie se trouve dans le groupe H, de loin le plus difficile, avec le Canada, la Lituanie et le Sénégal. Au deuxième tour, ils croiseront potentiellement la France et l’Allemagne. Mais d’ici là, ils vont affronter en match de préparation par deux fois le Canada déjà, à Perth, puis deux autres fois Team USA à Melbourne. Signe que la plus grande nation de basketball au monde prend très au sérieux cette sélection australienne.

Source: Bebasket