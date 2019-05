Sadio Mané fait partie des rares joueurs avec un parcours assez particulier. De Génération Foot à Liverpool, le natif de Bambali est passé entre les mains de Jules Boucher, le coach qui l’a formé à GF.

Son arrivée à Génération Foot s’est fait via des testes qui étaient organisés un dimanche matin à l’école Police en 2010. Selon Jules Boucher dans cet entretien exclusif avec wiwsport.com, c’est en 15 minutes que Sadio Mané a séduit les dirigeants de GF de par son talent et sa vitesse.

« J’ai travaillé pendant 10 ans à Génération Foot et c’est à cette période que j’ai recruté l’actuel international sénégalais de Liverpool Sadio Mané. C’était en 2010. Comme j’avais des collaborateurs un peu partout dans chaque région, quand on organisait de testes à Dakar, je les appelais pour les informer. Ces collaborateurs avaient des équipes navétane, des centres de formation ou des écoles de football. Celui qui était mon collaborateur à Mbour s’appelle Pape Dieng. Il avait une équipe de navétane, je lui ai demandé d’amener ses quatre meilleurs joueurs. Il est venu avec ces joueurs et parmi eux il y’avait Sadio Mané ».

Il avance: « Ensuite je lui ai demandé à quel poste tu joues, il m’a dit « moi coach je peux évoluer comme meneur ou excentré ». C’était un dimanche matin à l’école Police. J’ai formé deux équipes avec des nouveaux pour jouer un match. Après 15 minutes de jeu, j’ai arrêté la rencontre pour les ordonner d’aller boire de l’eau. Je suis venu vers Pape Dieng et je lui ai demandé c’est qui ce joueur ? Il n’a jamais été contacté par des recruteurs à Mbour avec les clubs de championnat qui sont là-bas ? Il m’a dit non. Je lui ai dit mais ils ne travaillent pas, ce garçon est un futur grand joueur, s’i est bien encadré il sera un grand professionnel. Je lui ai dit que vais le recruter à Génération Foot », raconte Jules Boucher.

Les premiers pas de Sadio Mané à Génération Foot

Selon Jules Boucher, Sadio Mané a enregistré une saison et demi à Génération Foot. Mais avant d’aller signer au FC Metz son premier contrat professionnel, il a laissé ses traces dans ce club avec de belles performances.

« Après les testes, j’ai appelé Sadio Mané, je lui ai dit qu’actuellement on est en vacance et l’internat a fermé ses portes. A l’époque on avait loué deux villas à Bambilor et Ndiakhirat et comme on avait deux bus chaque catégorie pouvait aller s’entraîner facilement. L’équipe première que je dirigeait, on habitait à Ndiakhirat. J’ai demandé à Sadio s’il pouvait loger quelque part à Dakar en attendant l’ouverture de l’internat, il m’a dit j’ai une tante qui habite SIPS. Je lui ai dit donc tu peux nous retrouver chaque matin à la plage de Diamalaye pour la préparation estivale. Après il a rejoint l’internat et cette saison on avait tout raflé. C’est cette année qu’on est monté en Ligue 2. On a joué les play-off à Eli Manel Fall avec DSC, Ndar Gueth, ect. Sadio avait fait une grande saison. Je me rappelle notre match difficile contre DSC qui était une demi-finale, il avait inscrit deux buts. C’est ce qui nous a permis d’aller en finale pour pouvoir assurer la montée en Ligue 2 », confie t-il.

Sadio Mané, après sa belle saison avec Génération Foot, il a rejoint le FC Metz pour signer son premier contrat professionnel. C’est avec ce club français qu’il a commencé à évoluer en Europe pour ensuite aller en Autriche avant de rejoindre le championnat anglais.

« L’année suivante, il a signé un pré-contrat pour le FC Metz. Le début de saison l’avait trouvé ici. On avait joué la coupe parlement. Il était venu me voir pour me dire coach je veux jouer mon dernier match. Je lui ai dit tu ne joueras pas car ce n’est pas sure. Il a inisté je lui ai dit tu peux accompagner l’équipe mais tu ne joueras pas. Le match n’était pas important parce qu’il devait aller au FC Metz pour signer son contrat professionnel. Donc Sadio Mané a fait une saison et demi à Génération Foot », affirme Jules Boucher.

L’international sénégalais fait actuellement partie des meilleurs joueurs du monde. Le deuxième meilleur joueur prépare la finale de Ligue des Champions le 1er juin prochain. Son parcours fait rêver plusieurs jeunes footballeurs sénégalais.

(Propos recueillis par Mohamed El Amine Diop)