Le Sénégal joue la première journée du Mondial U20 actuellement en Pologne. Les poulains de Youssoupha Dabo mènent par 2 buts à 0.

Dès l’entame du match Amadou Sagna ouvre le score à la 9e seconde de jeu et entre dans l’histoire de la coupe du monde. Il inscrit le premier but de cette compétition. C’est à la 29e minute que le jeune attaquant sénégalais signe un doublé qui met pour le moment le Sénégal à l’aise.

On sent beaucoup de solidarité dans le jeu du Sénégal. Les lionceaux bien en place jouent en bloc. Ils arrivent à récupérer facilement les ballons et dominent la première partie. Le portier sénégalais n’a pas été bien inquiété en cette première mi-temps.

