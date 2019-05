Le lionceau est le premier joueur de cette compétition à ouvrir le compteur des buts. Amadou Sagna, 19ans, a inscrit le premier but de cette compétition dés la première action de jeu.

On dirait qu’il n’attendait que le coup de sifflet. Sagna a saisi la première occasion du Sénégal qu’il n’a pas raté. Le pensionnaire de Cayor Foot entre dans l’histoire de cette compétition qui démarre aujourd’hui en Pologne. Amadou Sagna a inscrit le premier but de cette 22e édition. Un but matinal qu’il a inscrit à la 9e seconde de jeu, sans doute le but le plus rapide de cette compétition.

Sur une belle déviation de Youssouph Badji, Sagna a fait vibrer le stadium Lublin. En plus d’être le premier buteur, il est le premier sénégalais à réussir cet exploit en 3 participations du Sénégal.

🌍 World, meet Amadou Sagna, scorer of the earliest goal in #U20WC history. The 🇸🇳 Senegal forward's goal v Tahiti clocked in at 9.6 seconds, surpassing Monday Odiaka who scored in 14 seconds in 1985 ⏱ What a start to Poland 2019 🇵🇱 pic.twitter.com/0jtwu3zNt0 — FIFA.com (@FIFAcom) May 23, 2019

wiwsport.com