L’Inter n’est pas disposé à verser dans les coffres de Monaco les 34 millions d’ euros nécessaires pour le rachat de l’attaquant Keita Balde Diao.

L’information a été relayée par l’édition d’aujourd’hui du journal ‘La Repubblica’, Une tournure dans ce dossier qui était prévisible depuis le mois dernier, où les négociations entre les dirigeants de Monaco et de l’Inter Milan devaient se rencontrer. Le même media souligne également l’avenir de Federico Chiesa, le premier but du club Nerazzurri pour la saison prochaine.

L’Inter voudrait bien garder l’attaquant sénégalais, Keïta Baldé, mais le montant demandé par les Monégasques s’avère trop cher. Et les Nerazzuri se seraient désormais penchés sur l’ailier italien de 21 ans, Chiesa, qui veut quitter la Fiorentina après le dernier jour du championnat. Et tous les principaux clubs italiens en sont informés (Chiesa veut rester en Serie A) et à ce moment en avantage sur la Juventus. Le but de Chiesa est de trouver de l’espace comme point de départ, de jouer en continu, et sur cet aspect, le club Nerazzurri peut donner plus de garanties au joueur.

Tutto Mercato