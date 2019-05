Les médias ibériques continuent d’envoyer Mbappé vers le Real Madrid, même si Don Balon tient à préciser que le jeune joueur du PSG ne serait pas la priorité du club merengue. Cependant, ils expliquent en effet que le profil de Sadio Mané plaît bien plus dans la capitale espagnole.

Le média ibérique explique que Sadio Mané, qui évolue en compagnie de Roberto Firmino et Mohamed Salah, aurait bien plus le sens du collectif, et correspondrait donc plus au profil recherché par Zinedine Zidane, désireux de bâtir un collectif solide plutôt qu’une somme d’individualités afin de repartir à la conquête de la Liga et de la Ligue des champions.

Sadio Mané réalise une saison exceptionnelle sous les couleurs de Liverpool. Auteur de 22 buts en championnat, il a décroché le titre de meilleur buteur de Premier League. Le Sénégalais se projette désormais sur la finale de la Ligue des champions opposant les Reds à Tottenham, puis sur la Coupe d’Afrique des Nations, une compétition pour laquelle le Sénégal se place parmi les grands favoris. Si ces deux événements venaient à bien se passer, Mané pourrait être un candidat crédible au prochain Ballon d’Or.

Principal problème pour le Real Madrid : Liverpool ne serait pas vendeur pour le Sénégalais. Du moins pas en dessous de 200 millions d’euros. Une somme bien trop élevée aux yeux du Real Madrid, qui doit finaliser les arrivées coûteuses de Luka Jovic et d’Eden Hazard. Sans parler du dossier Paul Pogba, moins avancé depuis plusieurs semaines. Le milieu de terrain de Manchester United demeure malgré tout un joueur clé apprécié de Zinedine Zidane et Florentino Pérez.

Autre problème pour le Real Madrid : le prix de départ de Kylian Mbappé pourrait être encore plus élevé, malgré la possible volonté de départ du Français. Sous contrat jusqu’en 2022 avec le club parisien, le jeune champion du monde tricolore n’aurait pas son mot à dire en vue du prochain mercato. Dans ce dossier, comme celui concernant Sadio Mané, le Real Madrid pourrait avoir à patienter un été de plus.

