Les lionceaux vont jouer leur premier match de la compétition ce jeudi à 16h au stadium Arena Lublin. Les poulains de Youssouph Dabo qui sont dans cette ville polonaise depuis dimanche sont prêts à en découdre avec leurs adversaires.

Depuis leur arrivée à Lublin, l’équipe nationale U20 n’a fait que s’entrainer pour peaufiner ses stratégies pouvant leur donner une qualification suite au match de poule. « On c’est entraîné au stade Lublinianka qui est à 15 minutes de l’hôtel où nous logeons. La pelouse est de bonne qualité et les installations sont bonnes également. Le groupe est au complet depuis la semaine dernière. » nous informe l’entraineur.

Pour son entrée en lice, le Sénégal fera face au Tahiti. Une sélection qui participe pour la deuxième fois à la coupe du monde U20. La première c’était en 2009, elle s’était arrêté au premier tour. Dabo nous décrit cette équipe: « C’est une équipe solide avec de grands gabarits. Ils mettent beaucoup d’impact dans leur jeu avec des individualités intéressantes. »

Le Sénégal qui compte avec cette édition, sa 3e participation d’affilée a bouclé sa préparation en Pologne. Il a disputé deux matchs amicaux face à l’Uruguay (2-1) et le Panama (2-2), soit une défaite et un match nul. La défense et l’attaque (les meilleurs de la can 2019), ont marqué 3 buts et en ont encaissé 4. Un bilan qui laisse de marbre le sélectionneur.

« Je n’ai pas d’inquiétude. Il faut que l’on se concentre davantage sur notre jeu. Nous avons nos points forts et points faibles comme toutes les équipes. Ce qui est important c’est d’être présent au moment opportun. »

L’objectif du groupe est de sortir 1er ou 2e de la phase des poules, les autres ambitions suivront naturellement a fait savoir Youssouph Dabo en conférence de presse. Pour rappel, le Sénégal loge dans la poule A avec la Pologne, le Tahiti et la Colombie.

