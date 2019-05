Les Lionceaux de Youssouph Dabo se sont facilement imposés sur le score de 3 buts à zéro face à Tahiti, ce jeudi en match d’ouverture de la Coupe du monde des moins de 20 ans. Avec un triplé d’Amadou Sagna, qui est entré dans l’histoire de la compétition.

Le Sénégal faisait son entrée en lice dans la Coupe du monde U-20, cet après-midi face à Tahiti. Dominateurs dès l’entame du match, avec notamment l’ouverture du score à la 9′ seconde seulement par Amadou Sagna, le jeune joueur de Cayor Foot. Un but qui entre dans les annales du mondial cadet, puisque c’est le but le plus rapide de l’histoire de la compétition.

Les poulains de Youssouph Dabo ont proposé un très bon niveau de jeu cet après-midi, face aux Tahitiens. Avec un métronome excellent, Ousseynou Cavin Diagne, aidé par Lopy et Ciss, l’équipe sénégalaise a dominé son adversaire avec aise. Très inspiré, le jeune Sagna peu connu jusqu’à ce jour a crucifié à lui tout seul l’équipe tahitienne. Il va corsé d’abord l’addition à la 29′ minute puis marqué son triplé historique à la 50′ minute de jeu.

Les Lionceaux ont quand même eu l’opportunité de corser l’addition en marquant plus de buts, mais ils ont été moins tranchants et moins agressifs, surtout en seconde période. Le Sénégal fera face à la Colombie pour sa deuxième sortie, ce sera ce dimanche, les Lionceaux tenteront d’arracher leur qualification avant d’affronter le pays hôte, mercredi prochain, pour leur troisième match.

