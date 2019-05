Le patron de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, aurait deux raisons de vouloir Everton et la star de la Premier League, Idrissa Gueye, selon un site anglais visité par wiwsport.com.

Solskjaer, le patron de Manchester United, est conscient que son équipe a besoin de renforcer cette fenêtre après une terrible campagne en Premier League. Les Red Devils ont terminé sixième du tableau, ce qui signifie qu’ils ont raté la Ligue des champions et joueront à la place de la Ligue Europa la saison prochaine.

Sur le radar de Manchester United, le site anglais nous informe que Idrissa Gana Gueye attire de plus en plus le Norvégien qui est un admirateur de l’ancien joueur de Diambars qui a fait ses preuves dans la Premier League. L’international sénégalais évolue en Angleterre depuis 2015. Il a initialement signé pour Aston Villa, puis un an plus tard, il a déménagé à Goodison Park. Gueye a prospéré à Everton et United n’est pas le seul à courtiser sa signature, le PSG étant également un admirateur.

Un autre média anglais Evening Standard informe que Solskjaer veut aussi la star d’Everton à cause de son prix modique. Il pense pouvoir débarquer Gueye pour seulement 30 millions de livres sterling cet été.Everton et United entretiennent une relation de transfert saine, ayant négocié plusieurs accords dans le passé.

La tendance a commencé en 2004, lorsque les Red Devils ont entraîné Wayne Rooney dans un transfert de 30 millions de £. Depuis lors, ils ont négocié des accords pour des groupes comme Phil Neville, Tim Howard, Morgan Schneiderlin et Romelu Lukaku.

wiwsport.com