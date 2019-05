Les lionceaux vont entrer en lice demain pour la coupe du monde U20. Le Sénégal fera face au Tahiti à 16h, ce sera leur premier match de poule.

En conférence de presse avant-match ce matin, le sélectionneur a expliqué que le premier objectif de la sélection est de sortir de la phase des poules. Et les lionceaux s’y attellent dans la préparation qu’ils ont bouclé à Lodz avec deux matchs amicaux qui les ont permis de « corriger leurs lacunes ».

Logés dans la poule A avec le Pologne, la Colombie et le Tahiti, les lionceaux feront face au dernier pays cité pour leur premier match. Ce qui n’est pas une pression selon l’entraineur. La qualification en coupe du monde fait suite à une bonne prestation à la CAN au Niger qui est une compétition différente de la coupe du monde où le niveau est plus élevé.

wiwsport.com