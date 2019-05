Liverpool FC se trouve actuellement à Marbella en Espagne où Sadio Mané et ses coéquipiers sont en stage pour préparer la finale de la ligue des champions qui aura lieu le 1er juin à Madrid. En interview avec le site du club, le lion est revenu sur le golden boot ou botte d’or et la préparation pour la finale.

Sadio, tout d’abord, nous sommes de retour à Marbella pour nous préparer à la finale de la Ligue des champions. Comment vous sentez-vous au début de cette semaine chargée?

Je me sens bien, tout le monde se sent bien. Nous avons eu quelques jours de congé, maintenant nous sommes de retour et commençons donc l’entraînement. Nous sommes de retour à Marbella, cela fait plusieurs fois que nous sommes ici, alors c’est bien pour nous.

Nous avons vu votre message sur Instagram – avez-vous vraiment manqué le temps qu’il faisait à Liverpool pendant votre absence?

Pour être honnête, je plaisantais! J’étais en vacances, mais je me moquais de moi parce que personne ne manque le temps qu’il fait à Liverpool, pour être honnête! C’est tout. Maintenant, je pense qu’il est important pour nous d’être de retour et de nous préparer pour le grand match. Nous savons comment le faire [préparer], alors nous sommes impatients de le faire.

Quelle était l’importance de ces quelques jours de congé?

C’est vraiment important parce que nous jouons tous les [quelques jours], alors c’est bien pour nous d’avoir quelques jours de repos. Nous avions cela et maintenant nous sommes de retour avec impatience.

C’est la première fois que nous vous parlons depuis que vous avez remporté le Golden Boot de la Premier League. À quel point êtes-vous fier de l’avoir réclamé?

Je suis très content de le gagner. J’essaie toujours de marquer autant de buts que je peux pour l’équipe; pour moi, c’est la chose la plus importante [aider l’équipe]. Nous étions un peu malchanceux parce que nous voulions gagner la ligue – c’était notre objectif – mais dans le football, nous essayons encore et encore. Cela n’a pas eu lieu cette fois-ci, mais nous avons l’expérience [d’une course au titre] et nous sommes maintenant en finale, ce qui est une autre cible très importante pour nous. La ligue est derrière nous, Manchester City a si bien joué et elle l’a mérité. Nous les avons testés, mais nous devons nous féliciter et nous attendons maintenant avec impatience la finale. C’est un gros objectif pour la saison et nous espérons pouvoir le faire.

Gagner la botte d’or était-il quelque chose que vous ayez jamais pensé grandir?

Pour être honnête, quand j’étais jeune, je n’avais jamais pensé à gagner quelque chose comme le Golden Boot – mais chaque jour, je pensais à gagner une ligue et la Ligue des champions. Ils étaient mes grandes cibles avec un club. Je suis heureux de remporter le Soulier d’or et j’ai hâte de marquer plus de buts que cette saison pour les prochaines saisons.

De retour à la finale et étant donné que nous avons l’expérience de l’année dernière, la préparation et ensuite la finale elle-même, cela vous aide-t-il?

Nous avons une certaine expérience à ce sujet et nous savons ce que c’est parce que nous étions là l’année dernière et que nous n’avons pas gagné par malchance, bien que le Real [Madrid] ait été très bon. Nous nous sentons vraiment très positifs et pour nous ce serait une très grande chose [de gagner]. Tottenham et nous-mêmes sommes très jeunes, mais nous avons tous les deux beaucoup d’expérience et avons joué à tous les types de jeu. C’est excitant et nous voulons gagner, c’est certain – tout le monde le sait. Nous ne sommes pas ici pour y réfléchir à deux fois, nous allons simplement y aller pour essayer de gagner.

wiwsport.com avec Liverpoolfc