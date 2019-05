L’équipe nationale de Guinée jouera trois matchs de préparation en perspective de la CAN 2019 prévue du 21 juin au 19 juillet.

Le Syli national qui va démarrer son stage le 28 mai à Conakry, s’envolera le 1er juin pour Marrakech (Maroc) où aura lieu la plus grande partie de la préparation de la sélection guinéenne.

La sélection guinéenne jouera son premier match amical contre la Gambie le 7 juin. Elle fera ensuite face au Bénin, le 11 juin avant de quitter le Maroc pour Alexandrie (Egypte), le 14 juin.

Elle jouera son 3-ème et dernier match contre l’Egypte, le 16 juin. En phase finale de la CAN, la Guinée jouera dans la poule B avec le Nigeria, Madagascar et le Burundi.

La publication de la liste des joueurs sélectionnés pour la CAN sera connue le dimanche 26 mai.

Source: APS