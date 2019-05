C’est maintenant officiel, la Coupe du monde 2022 ne se jouera pas à 48 équipes. Wiwsport vous annonçait précédemment l’information comme quoi la FIFA aurait abandonné l’idée d’organiser la Coupe du monde 2022 à 48 équipes.

En effet, refroidie par des blocages politiques et logistiques, l’obligeant notamment à s’exporter hors du Qatar pour disputer l’ensemble des rencontres de la prochaine édition, la FIFA vient d’annoncer qu’elle attendrait la Coupe du monde 2026 pour revoir son organisation, nous informe Foot Mercato.

L’instance faîtière du football a fait savoir via un communiqué qu’à l’issue d’un processus de consultation approfondi et exhaustif auquel ont participé toutes les parties concernées, il a été conclu que, dans les circonstances actuelles, une telle proposition ne pouvait être présentée maintenant. L’édition au Qatar en 2022 restera donc comme prévu à 32 équipes. Un coup dur pour Gianni Infantino, chef de file de ce changement annoncé qui devrait confirmer cette décision le 5 juin, lors du prochain congrès de la Fédération internationale à Paris.

Le communiqué complet de la FIFA :

« Conformément aux conclusions de l’étude de faisabilité approuvée par le Conseil de la FIFA lors de sa dernière réunion, la FIFA et le Qatar ont examiné ensemble toutes les possibilités d’augmenter le nombre d’équipes participantes de 32 à 48 en faisant participer les pays voisins à cette Coupe du monde de la FIFA 2022 au Qatar. À l’issue d’un processus de consultation approfondi et exhaustif auquel ont participé toutes les parties concernées, il a été conclu que, dans les circonstances actuelles, une telle proposition ne pouvait être présentée maintenant.

En outre, la FIFA et le Qatar ont une fois de plus étudié la possibilité d’organiser un tournoi à 48 équipes au Qatar, notamment en abaissant certaines exigences clés de la FIFA. Une analyse conjointe a conclu à cet égard qu’en raison de l’été d’avancement des préparatifs et de la nécessité d’une évaluation détaillée de l’impact logistique potentiel sur le pays hôte, il faudrait plus de temps et qu’une décision ne pourrait être prise avant l’échéance de juin. Il a donc été décidé de ne pas poursuivre cette option.

La Coupe du Monde de la FIFA 2022 au Qatar restera donc comme à 32 équipes et aucune proposition ne sera soumise au prochain Congrès de la FIFA le 5 juin. »

🔴OFFICIEL! La FIFA a abandonné le projet d'une Coupe du monde à 48 en 2022 ! La compétition, organisée au Qatar du 21 novembre au 18 décembre, sera donc jouée à 32 équipes. Le passage à 48 pays aura lieu en 2026 (Canada, USA et Mexique). pic.twitter.com/K4DRji2hl6 — wiwsport.com (@wiwsport) May 22, 2019

wiwsport.com