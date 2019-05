C’est la fin du championnat. La ligue 1 sénégalaise de Football connait sa championne, Génération Foot était sacrée au terme de la 23e journée. Elle valide ainsi son ticket pour la ligue des champions africaines.

Les rideaux sont tombés sur la saison 2018/2019. Génération foot remporte son deuxième trophée de titre national. Le Jaraaf, principal rival des académiciens ces dernières saisons, termine à la deuxième place. Dakar Sacre Coeur, troisième, à trois longueurs de Jaraaf. As Douane 4e termine au pieds du podium.

Dans le bas du classement, Niarry Tally finit 12e et jouera la ligue 1 la saison prochaine. Par contre Sonacos 13e et Linguere 14e sont directement relégués.

Jaraaf patron en défense

Le club populaire, Jaraaf de Dakar a la meilleure défense du championnat. Porté par le pilier de la défense, Cheikh Lo Ndoye, le gardien de but des vert-blanc est le seul gardien du championnat a avoir enregistré deux fois 5 clean-sheets dans la deuxième partie du championnat. Souvent épaulé par ses défenseurs expérimentés comme Momo Cissé, cheikh Ndoye et le Jaraaf ont concédé que 17 buts, suivi de la championne du Sénégal avec 18 pions.

Classement Meilleure dépense

1-Jaraaf 17 buts

2-Génération foot 18 buts

3-Casa Sport 20 buts

4-DSC 21 buts

5-As Douane 24 buts

6-As Pikine 24 buts

7-Stade de Mbour 24 buts

8-Mbour Petit Cote 27 buts

9-NGB 27 Buts

10-Ndiambour 28 buts

11-Teungueth 29 buts

12-Us Gorée 29 buts

13-Linguére 33 buts

14-Sonacos 41 buts

Génération Foot , l’attaque de feu ! 362 buts marqués

En plus d’être championne du Sénégal, Génération foot termine sa saison en étant l’équipe qui a le plus fait trembler les filets. Une efficacité qu’elle doit à son attaque composé du gambien Sanneh du natif de Nioro du Rip, Malick Cissé et Papa Ndiaga ainsi que le meilleur buteur du club Jean Louis Diouf. Une véritable machine à but. À titre de comparaison, 48 buts ont été marqués par les hommes de Demba Mbaye lors de la défunte saison (2017/2018). Us Gorée termine deuxième meilleure attaque.

Classement meilleure Attaque

1-Génération Foot 43 buts

2-Us Gorée 31 buts

3-Ndiambour 29 buts

4-Jaraaf 28 buts

5-As Pikine 28 buts

6-Teunguedj 28 buts

7-Dakar Sacré Coeur 26 buts

8-AS Douanes 24 buts

9-Mbour PC 24 buts

10-Casa Sport 23 buts

11-NGB 22 buts

12-Stade de Mbour 21 buts

13-Linguere 20 buts

14-Sonacos 15 buts

Championne avec une seule défaite

Une dernière journée pas vraiment favorable pour la championne du Sénégal. En plus de voir chiper le trophée de meilleur buteur du championnat, par l’attaquant de Ndiambour, As Douanes a également mis fin à la série d’invincibilité (25 matchs sans défaite) de Génération Foot (2-0).

En 2009 lors de la première saison de Ligue professionnelle, le club de Saint-Louis, la Linguére avait réalisé avec Amara Traoré sur le banc un parcours sans défaite. Seulement à l’époque le championnat était en deux poules avec seulement 16 matchs à jouer.

Dakar Sacré Coeur spécialiste des matchs nuls

L’académie Dakar Sacré Coeur compte 50% de matches nuls en championnat cette saison. Les Hommes Bruno Rohart ont concédé le partage des points dans la moitié de leurs rencontres de championnat. Soit une série de 5 matchs nuls et deux de 3 partage des points.

Jobe, meilleur buteur

Auteur d’un doublé lors de la 26e et dernière journée du championnat, le Gambien Pa Omar Jobe, devance au classement le milieu de terrain offensif de Génération Foot, Jean Louis Barthélemy Diouf (11 buts) qui est resté muet contre As Douanes. « Drogba » inscrit désormais son nom dans les annales du football sénégalais. Il devient le premier meilleur buteur étranger de l’élite depuis l’avènement du professionnalisme.

