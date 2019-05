En revanche, ce ne serait pas un abandon définitif puisque Gianni Infantino a l’intention d’instaurer une édition à 48 pays en 2026. En tout cas c’est ce que révèle le media britannique.

La Coupe du Monde 2022 au Qatar devrait bien se disputer à 32 équipes, dans le format actuel, et non à 48 équipes. The Times révèle que le président de la FIFA Gianni Infantino se serait résolu à abandonner l’idée d’introduire seize nations en plus dès la prochaine Coupe du monde. L’idée de disputer certains matches dans d’autres pays du Moyen-Orient est également écartée selon le quotidien britannique qui précise que l’élargissement à 48 équipes devrait néanmoins s’effectuer à compter de la Coupe du Monde 2026. celle-ci se déroulera en Amérique du Nord.