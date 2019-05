Il est le meilleur buteur de l’histoire des Black Stars du Ghana, avec 51 réalisations en 106 matches internationaux. Gyan a disputé 6 coupes d’Afrique et 3 coupes du monde. Une raison suffisante pour le président de la république ghanéen de ne pas laisser cette légende des Super Eagles sortir de la sélection avec un tel motif!

En effet, cette décision, Gyan l’explique en ces phrases dans un communiqué : « Si l’entraîneur décide de donner le brassard de capitaine à un autre joueur alors que je suis nommé dans l’équipe, je souhaite alors me retirer ».

Le capitaine de l’équipe nationale du Ghana, qui n’avait plus joué avec ses coéquipiers depuis 2017, en raison de blessure, n’a pas digéré le retrait du brassard. Le rôle de capitaine en Egypte était donné jusqu’ici à Andre Ayew.

A presidential request is one that cannot be disregarded.

I have taken the request of His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo in good faith, and will make myself available for selection by coach Kwasi Appiah to help win the AFCON trophy @AnimSammy @PrinxRandy @BaffourGyan4 pic.twitter.com/WSlHZrjWrd

— ASAMOAH GYAN (@ASAMOAH_GYAN3) May 22, 2019