L’arbitre sénégalais Maguette Ndiaye a été désigné pour diriger le match Ukraine-Etats Unis, prévu vendredi dans le cadre de la Coupe du monde des moins de 20 ans qui débute ce jeudi en Pologne, nous renseigne l’APS visité par wiwsport.com

L’arbitre sénégalais de 32 ans sera assisté du Camerounais Elvis Noupoué et du Burkinabé Tiama Seydou pour cette compétition.En Pologne, en plus de l’officiel sénégalais, le Sénégal sera représenté par l’équipe nationale des moins de 20 ans qui va démarrer sa compétition ce jeudi contre Tahiti.

La Colombie et la Pologne sont les deux adversaires de poule que le Sénégal va rencontrer les 26 et 29 juin, respectivement. Agé de 32 ans, Maguette Ndiaye, l’arbitre central sénégalais, va siffler sa première grande compétition qui va avoir « un impact certain » sur la suite de sa carrière, a-t-il dit dans un récent entretien accordé à l’APS.

L’officiel sénégalais a été également désigné pour la phase finale de la CAN 2019 prévue en Egypte (21 juin-19 juillet). Il sera assisté, lors de cette compétition, par ses compatriotes Djibril Camara et El Hadj Malick Samba.

