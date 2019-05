Pape Djibril Diaw a rejoint Angers SCO cet hiver en provenance de Korona Kielce, mais depuis janvier, le défenseur sénégalais peine à percer dans le groupe angevins.

En début de saison, Pape Djibril Diaw évoluait en D1 en Pologne, avec le Korona Kielce. L’axe central sénégalais y a joué 20 matchs et a marqué 2 buts. Une bonne entame qui lui procurait une confiance de tenter un championnat plus huppé ou plus suivi, la Ligue 1 française.

Lors du mercato hivernal, Angers avait signé le jeune Djibril Diaw, très prometteur. Parti rejoindre l’équipe de l’Ouest de la France, le natif de Dieuppeul n’a depuis lors joué qu’une seule apparition sous les couleurs d’Angers SCO. Resté avec la réserve angevine, Pape Djibril Diaw a joué 3 matchs avec cette équipe. Avec une seule sélection avec la Tanière d’Aliou Cissé, le talent de ce jeune défenseur met tout le monde d’accord.

A une journée de la fin de la saison du championnat 2018-2019, c’est avec grand espoir que Pape Djibril Diaw prévoit préparer la prochaine campagne et gagner sa place dans l’effectif d’Angers SCO.

wiwsport.com