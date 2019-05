Un grand ménage se prépare dans le club belge pour le mercato d’été. Des cadres de l’équipe devront partir. Une liste des départs est déjà établie.

« Nous avons à l’esprit un nombre maximum de joueurs pour le noyau A. Si certains ne s’échappent pas, ils ne seront plus dans le noyau. Mais nous allons les aider. Qui est-ce? Je ne mentionne pas de noms. À propos de Kara et Trebel n’a pas encore pris sa décision finale », a déclaré Verschueren, à la tête de la direction sportive du club belge dans Het Nieuwsblad.

Selon walfoot, Les deux joueurs doivent partir cet été. Le Sporting d’Anderlecht estime qu’ils contribuent trop peu par rapport à leur salaire. Il ne faut pas oublier que Trebel est le joueur le mieux payé de Belgique avec un salaire annuel net de 2 millions d’euros… Kara est revenu cet hiver à Bruxelles mais le sénégalais, aprés ses prestations en dent de scie, n’entre pas dans les plans pour la saison prochaine.

La même source nous informe que les deux joueurs ont un point en commun, Mogi Bayat. Ce n’est un secret pour personne, Anderlecht a eu des différends avec l’agent de joueurs. Voir progressivement partir les joueurs du portefeuille de Bayat est également l’un des souhaits de la direction. Kara et Trebel ne seront pas les seuls à devoir plier bagage. Anderlecht compte plus de quarante joueurs et veut un groupe de vingt-cinq maximum, en particulier maintenant qu’ils sont sûrs de ne pas disputer l’Europa League.

