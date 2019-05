En Ligue 2 française, la saison régulière est terminée. Et place aux play-offs, quatre matches en deux semaines où quatre équipes vont se disputer un unique billet pour la Ligue 1. Pour commencer, le RC Lens de Yannick Gomis a arraché son ticket pour le second tour au terme d’un match de folie face au Paris FC. Il l’a fallu une séance de tirs au but pour départager les deux équipes.

Au bout du suspense, Lens s’impose aux tirs au but après un but partout dans le temps règlementaire. Le rêve de l’élite est encore permis pour Yannick et ses coéquipiers mais faudra s’imposer vendredi à Troyes, 3e de L2, avant de se défaire du 18e de Ligue 1 en match aller/retour la semaine prochaine.

Débute pour les Lensois, la longue route qui mène vers la Ligue 1. La confiance engrangée par quatre victoires d’affilée devrait servir. Mais avec cette prolongation, ce sont les Troyens les grands vainqueurs de la soirée, à 72 heures d’affronter le RC Lens. Après une longue saison et un match aussi intense contre Paris FC, la bande à Gomis n’en sortira forcément pas indemne.

Pour rappel, le RCL, plus gros budget de L2, a arraché sa place en barrages lors de la dernière journée.

