Le Sénégal jouera la prochaine coupe d’Afrique des Nations en Egypte dans quelques semaines. Certains anciens joueurs de cette équipe nationale comme Alassane Ndour, El Hadj Diouf, Amdy Faye, ect ont l’habitude de dire leurs avis sur cette équipe d’Aliou Cissé.

Au micro de wiwsport.com, Alassane Ndour explique qu’il est déjà supporteur de l’équipe nationale à la prochaine coupe d’Afrique. Pour lui, le seul problème qu’ils ont avec le sélectionneur, c’est de ne pas avoir accès à la tanière ou au sélectionneur pour pouvoir véhiculer leurs idées et avis par rapport à l’équipe.

« Nous sommes déjà des supporteurs. On est international à vie. Maintenant on est dedans, même si spécifiquement on est pas dans le staff malgré qu’il y’a des joueurs de 2002 qui sont dans le staff et qui représentent bien notre génération, je veux dire Tony Silva, Lamine Diatta, Aliou Cissé, Omar Daf. Aujourd’hui je me considère comme un premier supporteur. Le problème est qu’on a pas peut être accès à dire notre avis à l’entraîneur, mais tout ce qu’on peut faire pour que l’équipe du Sénégal gagne on le fera », annonce Alassane Ndour.

L’ancien joueur de la génération 2002 avance et explique qu’il devrait pas avoir de polémiques autour de cette équipe nationale du Sénégal car elle appartient ni à Aliou Cissé, ni à El Hadj Diouf , ni à lui même, mais que l’équipe appartient à tous les sénégalais.

« Il devrait pas avoir de polémiques. je pense que c’est un manque de communication. Ce n’est ni la personne d’Aliou Cissé, de Alassane Ndour ou d’El Hadj Diouf qui est importante aux yeux des sénégalais. Ce qui est intéressant est que l’équipe nationale doit gagner. C’est un patrimoine national. L’équipe nationale n’appartient ni à Aliou Cissé, ni à El Hadj Diouf, ni à Alassane Ndour. Mais il faut accepter parfois qu’on parle de l’équipe de manière objective pour que les choses puissent marcher parce que nul n’est parfait. C’est en unissant nos savoirs qu’on peut faire ensemble quelque chose. Je pense qu’on doit prendre les choses dans ce sens. Il doit pas avoir de problème d’égaux », confie t-il.

Pour rappel, Alassane Ndour fait partie de la génération 2002 qui a représenté le Sénégal à la coupe d’Afrique des Nations Bamako et finaliste malheureux de cette compétition. Mais aussi ils ont été quart de finaliste de la coupe du monde Corée-Japon.

wiwsport.com