Quelques jours après le Shooting de Lac 2, Boy Niang 2 a pris la relève pour montrer aussi qu’il n’est pas resté les bras croisés depuis l’officialisation de leur combat.

Après quelques mois passés au Japon et en France pour mieux affûter ses armes, le fils de De Gaulle est de retour au Sénégal avec une forme rassurante. Et pour confirmer aux fans qu’il n’attend que le jour-j pour passer à l’acte, il s’est rendu dans une salle de boxe qui se trouve aux Almadies pour montrer de quoi il est capable. Et avant de quitter le lieu, il s’est défoncé sur son adversaire devant la presse en lui lançant des messages forts.

Luttetv