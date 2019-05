Galatasaray a quasiment conquis son titre de champion de Turquie en remportant (2-1) son match d’avant dernière journée face à son dauphin, Basaksehir. Tout juste sacré, l’international sénégalais, Mbaye Diagne, grand artisan de cet exploit, s’est exprimé après la rencontre.

«Je suis très content. C’est ma meilleure saison, j’ai gagné le championnat, la Coupe et j’ai fini meilleur buteur. Je ressens une très grande fierté».

La qualification en Ligue des Champions ?

«La Ligue des champions, c’est un rêve. Tout le monde veut la jouer. Mais pour le moment, j’ai une CAN qui m’attend et je veux me concentrer là-dessus. Pour la Champions League, nous verrons la saison prochaine. Il nous faudra être prêt physiquement et mentalement», a laissé entendre l’ancien de Kasimpasa.

wiwsport.com