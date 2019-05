Elles l’ont fait ! Lolly Ndiaye et Limoges ABC ont validé leur ticket pour la montée en Nationale Féminine 1, avant même le dernier match des playoffs contre Marseille, nous apprend Basketsénégal.

Toujours selon le site, elles se sont imposées ce samedi à Caluire (88-61) et dans le même temps, Marseille a perdu. L’intérieure Sénégalaise et ses coéquipières sont donc certaines d’évoluer en NF1 la saison prochaine et cela fait forcément le bonheur de Lolly. Congratulations !

