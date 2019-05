A un mois du début de la Coupe d’Afrique des nations 2019 (21 juin-19 juillet), la mascotte officielle a été dévoilée, ce dimanche.

Cette mascotte, qui se nomme «Tut», en référence notamment au Pharaon Toutankhamon (Tutankhamon en anglais, la deuxième langue en Egypte), représente un jeune garçon portant les couleurs de la sélection égyptienne qui sera hôtesse de la compétition pendant un mois.

Sur son t-shirt figure la carte de l’Afrique avec une étoile sur l’Egypte. Il est coiffé d’un uræus – la couronne en forme de cobra que portait les Pharaons pour les protéger contre les ennemis nous apprend Cnews. Pour rappel, les coéquipiers de Mohammed Salah donneront le coup d’envoi de cette CAN 2019, le 21 Juin face au Zimbabwe.

Welcome TUT .. The official Mascot of AFCON 2019 😎

مرحبا "توت" .. التميمة الرسمية لكأس أفريقيا 2019 😍#مصر_٢٠١٩ #Egypt_2019 pic.twitter.com/NS8sBmuI6n

— اللجنة المنظمة لكأس أفريقيا 2019 (@Egypt2019) May 19, 2019