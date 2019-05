Gris Bordeaux regrette les erreurs qu’il a eu à faire dans ses combats. Le troisième tigre de Fass est revenu dans Quartier Général sur ses déceptions.

Gris Bordeaux est revenu sur deux de ses défaites. Face à Modou Lo et Balla Gaye 2. Le grand frère de Gris 2 estime qu’il a fait des erreurs dans ces combats qui lui ont coûté cher. « Contre Modou Lo, je devais utiliser mon expérience mais je ne l’ai pas fait. J’ai combattu dans la nervosité et c’est ce qui m’a fait perdre le duel car tout le monde me disait il faut l’attendre », annonce t-il.

Gris Bordeaux a enregistré une défaite face à Balla Gaye 2 la saison dernière. « Contre Balla, j’étais plus prêt que mon adversaire sur tous les plans. Arrivé à la maison, j’ai eu des regrets et je me suis dit comment je peux lutter comme ça », avance Gris Bordeaux.

wiwsport.com